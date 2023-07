Casini: “Ecco il punto della situazione sul Viola park”

“Con la Fiorentina, a partire dal Presidente Commisso e dal direttore Barone c’è da sempre grande sintonia e un rapporto di stima, anche molto genuina e sincera nata oltre che per aspetti personali anche dal fatto che in tempi rapidi e soprattuto da una nostra proposta è nato il Viola Park. Ci sentiamo o ci vediamo praticamente ogni giorno- ha detto il sindaco-. Questo per dire che quando la società si riferisce alla burocrazia e alle istituzioni fiorentine non si riferisce certo al comune di Bagno a Ripoli. La questione del rilascio delle autorizzazioni non dipende peraltro più dal Comune di Bagno a Ripoli. Abbiamo in questa fase solo un ruolo da filtro tra Fiorentina e Prefettura che convoca la Commissione provinciale pubblico spettacolo per il rilascio dell’agibilità. Funziona così in un percorso di deroga come quello intrapreso da Fiorentina per l’uso dei mini stadi del Viola Park.