Casarin su Cabral: “Goal line? Se non viene messo a punto può sbagliare”

L'ex arbitro Paolo Casarin è intervenuto a margine della seconda edizione del premio "Ferruccio Salvetti", tornando sulla rete non convalidata a Cabral contro il Braga: "Non conosciamo la tolleranza dell'errore di questi sistemi. Se non si mettono a punto queste cose, la goal line technology può non essere perfetta, soprattutto se si chiede un parere all'arbitro che vede una cosa diversa. Mettiamo a punto le strumentazioni, che non diano risultati in contrapposizione. Il calcio è un gioco di uomini, altrimenti l'arbitro finisce di essere come quello del tennis"