Casamonti: “Da un’area abbandonata ecco un lavoro meraviglioso. Grazie a Rocco”

Ai canali ufficiali viola, l'architetto Marco Casamonti ha raccontato la nascita e l'evoluzione del Viola Park: "E' una giornata importante per tutti coloro che hanno a cuore il colore viola. Questa struttura è la perfetta congiunzione tra arte e sport, quando ho incontrato Rocco per la prima volta i principi erano "fast, low cost, total control", abbiamo fatto un lavoro meraviglioso perché tutto quello che abbiamo fatto è stato approvato dal presidente, dalla moglie Katherine e da Joe Barone. Questa era un'area abbandonata, occupata, utilizzato per una discarica abusiva: adesso è un luogo per giovani, e questa è una grande gioia. Burocrazia e Italia? Quando si vuole, si può fare, spesso però c'è mancanza di desiderio e di performance che con Rocco non sono mai mancate".