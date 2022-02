Carpanesi: “Perplesso dagli acquisti fatti dai viola. E su Italiano…”

Lo storico ex viola Sergio Carpanesi ha parlato di Vincenzo Italiano e degli acquisti fatti dalla Fiorentina

Ha proseguito parlando della vittoria di Bergamo e della partita di stasera: "La vittoria di Bergamo alla Fiorentina dovrebbe aver dato una grossa carica, soprattutto per il modo in cui è arrivata. Stasera sarà una partita decisa da delle situazioni, perché entrambe le squadre giocano un bel calcio".

Poi sugli acquisti fatti: "Sono molto perplesso su questi giocatori che arrivano che non hanno ancora giocato in Italia e quindi devono ambientarsi. Arrivano da squadre importanti, ma al momento li vedo in difficoltà. Nico Gonzalez è stato pagato 27 milioni e ancora non ha dimostrato di valere quei soldi".