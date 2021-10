Caro Vlahovic, la colpa è anche nostra

Caro Vlahovic, la colpa di tutto questo caos è anche nostra perché crediamo ancora in cose che nel calcio non esistono più

La cosa però che mi stupisce ancora di più è come noi, inteso come tifosi, esperti e appassionati di calcio, rimaniamo ancora sorpresi davanti a questi comportamenti. Ormai le dichiarazioni d'amore per un club hanno la stessa consistenza di un pezzo di ghiaccio sotto al sole di agosto. Ecco perché credo che la colpa di tutto questo caos a cui stiamo assistendo in questi giorni sia anche nostra. Lo sbaglio sta nel credere ancora al senso di appartenenza, nella speranza che esistano bandiere come quelle del passato e in quel "vissero felici e contenti" che nel calcio ormai, non esite più. Così, quando ci scontriamo con la realtà, con giocatori che mettono al primo posto altre priorità rimaniamo sempre sbalorditi. Ebbene si, noi sbagliamo a fare così e la colpa di questo sbaglio non può che è essere nostra ma nonostante ciò io sono contento di sbagliare e credo che, con o senza Vlahovic, continuerò a farlo.