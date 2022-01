Carnasciali: “Vlahovic? Accordo c’era da tempo. Piatek può sostituirlo”

L'ex calciatore Daniele Carnasciali ha trattato molti temi importanti sulla Fiorentina nella sua intervista

Redazione VN

L'ex difensore Daniele Carnasciali ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di TMW Radio durante Maracanà.

Il suo pensiero su addio di Vlahovic: "A me dispiace perché la Fiorentina perde un giocatore importante e va alla Juventus. Ma è un'operazione domanda-offerta: fissi un prezzo e se te lo danno, lo cedi. Penso che l’accordo lo avesse da tempo. Fosse venuto un Liverpool o Bayern al posto dell’Arsenal magari sarebbe andato. Si era rotto un po’ tutto e col senno di poi il primo errore è della società: dopo poche partite, se ne capivi la potenzialità, potevi rinnovare lì”.

Poi su Piatek e il gioco di Vincenzo Italiano: "Se Piatek fa 15 gol da qui a fine anno allora non senti la mancanza. Sennò hai difficoltà senza un finalizzatore così La Fiorentina sta giocando bene, Italiano non deve snaturarsi adesso. Il gioco è quello, cambierà il finalizzatore. Ora hai Piatek, uno che sulla carta i gol li fa. Poi se coi soldi della cessione arriva qualcuno di importante”.

Ha proseguito parlando del nuovo attaccante Cabral: "Sono quei punti interrogativi del mercato di gennaio. Arrivi e devi fare bene, mi auguro possa così da portare la Fiorentina in Europa. Lo meriterebbe, perché finora la squadra non era solo Vlahovic: la struttura deve rimanere la stessa. Nico Gonzalez punta? Non ce lo vedo, fa bene quello che sta facendo. L'unica cosa però è che deve essere più concreto in zona gol, perché ne ha le capacità".

Poi sull'idea di ottenere più gol dal collettivo: "Se davanti sai di avere qualcuno che è forte sei più portato a mettere la palla a lui. Magari oggi possono pensare a qualche inserimento e gol in più".

Sul lavoro sul mercato dei viola: "Non vedo acquisti tanto per fare, inizio a vedere un senso anche per il futuro. Odriozola, lo stesso Torreira ma anche Ikoné: stanno lavorando bene. Con i soldi di Vlahovic, però, non mi accontento solo di Cabral. Spero che a giugno, almeno, sia fatto un salto avanti. Difesa? Alla Fiorentina serve un centrale che sappia impostare, cosa che in questo momento non ha.".

Ha poi proseguito parlando della brutta stagione di Castrovilli: "Su Castrovilli, al primo anno di Serie A ha fatto bene ma poi c'è stato un calo. Quest'anno non è partito bene, ma nelle ultime partite ha riacquistato fiducia: non l'ho mai visto costante, però. Nel calcio di oggi non puoi essere così".

Infine sul portiere titolare: "Cosa bisogna dirgli? Si è fatto male il primo, l'ha sostituito bene e quando è rientrato ha fatto male. Ora è difficile dire a Terracciano di tornare in panchina".