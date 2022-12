Carnasciali: “Vi dico i tre migliori del 2022. Mi ha deluso l’attacco viola”

L'ex difensore della Fiorentina Daniele Carnasciali ha stilato un suo bilancio dell'annata viola in vista del 2023

Redazione VN

L'ex difensore viola Daniele Carnasciali, intervenuto a TMW Radio, ha stilato un bilancio del 2022 che ci stiamo lasciando alle spalle, naturalmente a tinte viola. Non sono mancati i riferimenti ai migliori e ai peggiori dell'annata, passando poi per le aspettative del 2023 e per i momenti clou della precedente e presente stagione.

Bilancio — "Non vedo qualche calciatore che si è distinto più degli altri, ma l'ultimo Amrabat ha giocato nel suo ruolo e si è confermato in Qatar. Ha dimostrato che tipo di giocatore è, rendendo tanto anche fuori ruolo. Ci metto anche Milenkovic fra le note positive, il più continuo in difesa. Lo scorso anno invece la sorpresa è stata Igor. A deludermi è stato invece l'attacco: è un problema da tempo. Fino al centrocampo la squadra se la cava, poi mostra difficoltà in fase offensiva. Spero che finalmente potrà fare la differenza nella seconda parte di stagione".

Speranze — "La Conference potrebbe andare bene come regalo, ma in generale la qualificazione europea andrebbe bene. Spero che per la Fiorentina arrivino sorprese in positivo dopo la sosta e spero che nel prossimo luglio si faccia un mercato che dia la possibilità di gioire ai tifosi".

Fotografia — "Credo che sia da incorniciare la vittoria contro il Milan dello scorso anno, una grandissima gara. Lì ho visto una squadra davvero al top: peccato perché se avesse continuato su quella strada forse la Fiorentina si sarebbe tolta altre soddisfazioni".