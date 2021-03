“Critiche a Prandelli? Le prestazioni mancavano… Vlahovic migliorerà ancora”

Di seguito le parole di Daniele Carnasciali, ex difensore della Fiorentina, a Lady Radio:

La vittoria col Benevento era fondamentale, anche perché poi il Torino, che ha elementi importantissimi, ha vinto in settimana. Ho visto giocatori motivati e fisicamente a posto, sono fiducioso. Benevento e Spezia si dovranno dare da fare, perché Cagliari e Parma sono in ripresa. Ma noi guardiamo in casa nostra… La stanchezza di Prandelli? Con lui non siamo stati morbidi, ma le prestazioni hanno stentato ad arrivare. La piazza è importante, la missione non era semplice, non mi sorprende che si senta affaticato mentalmente. Il Milan ha assenze di rilievo, ma rimane una grande squadra. La Fiorentina deve affrontarla con concentrazione, e consapevolezza di poter mettere in difficoltà tutti. Vlahovic? Può migliorare ancora, fidatevi, sta imparando molto in fretta. Un mese fa non avrebbe fatto il gol di sabato. Se studierà Lukaku, e in generale i top di reparto, lo diventerà lui stesso.