Carnasciali sul mercato: “Investirei in attacco, ma a gennaio è difficile”

L'ex difensore viola Andrea Carnasciali, parla così a Radio Toscana: "Servono giocatori funzionali al progetto. Vanno comprati giocatori buoni, ma ho dei dubbi. Farei un acquisto davanti. Perchè è un reparto importantissimo, ma un attaccante che risolve la situazione a gennaio non lo trovi. Speriamo sul rientro offensivo degli infortunati. Sono giocatori che hai già in rosa, vediamo come tornano dagli infortuni. Italiano ha trovato l'assetto giusto, poi avrai un super Amrabat, speriamo che non ce lo compri qualcuno. Il vero mercato si fa a giugno, andando a cercare giovani bravi. Ogni tanto fare una squadra competitiva non sarebbe male."