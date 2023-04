Carnasciali: “Oggi uno come Batistuta sarebbe stato ceduto. Dodò è cresciuto”

"La Fiorentina è in gran momento. Questo anche perchè alcuni giocatori funzionali ad Italiano sono in forma. È cresciuto Dodò, Cabral e Jovic hanno cominciato a fare gol. Poi non dimentichiamoci che è in corsa si 2 coppe ancora. Le critiche a Commisso sono state fatte perché non riusciamo a tenere i grandi giocatori. Bisognerebbe avere la forza di tenerli; migliorare la squadra piano piano. Ma anche la vecchia proprietà faceva così. Cecchi Gori riuscì a tenere i campioni come Batistuta. E così vincemmo due trofei. Magari oggi uno come l'argentino sarebbe stato ceduto"