Carnasciali: “Lirola sta dimostrando quanto vale. Tra due anni vorrei la Fiorentina come l’Atalanta”

Lirola? Sono diverse le partite che ha fatto bene adesso, si sta riscattando. La fascia la copre tutta, è più bravo in avanti ma dice la sua anche quando deve difendere. La partita si è messa subito bene contro una squadra in difficoltà, ma diamo merito anche alla squadra di Iachini. Ora bisogna pensare al Milan di Pioli, che ha dato un’impronta e sta facendo bene, rivalutando giocatori come Rebic che sembravano non pervenuti. Sabato la Fiorentina dovrà stare attenta ad una squadra con gioco e giocatori forti, senza sentirsi sicura. Il Milan è una delle peggiori squadre da affrontare al momento. MA CALHANOGLU SI FA MALE

Iachini? Si sapeva che avrebbe dato grinta e continuità, stanno crescendo con lui giocatori che stentavano nei primi mesi, ad esempio lo stesso Lirola e Chiesa. Io spero che quelli forti rimangano e che arrivino altri rinforzi. Con Ribery se gli altri entrano nell’ordine delle idee di sacrificarsi un pochino di più non cambiano gli equilibri, anzi io preferisco averlo che non averlo. Deve rientrare quando è pronto, è tutta questione di intelligenza e disponibilità dei giocatori. Nel giro di un paio d’anni spero di essere lassù a lottare, come l’Atalanta, ma spero anche che Rocco non si rompa le scatole entro breve.