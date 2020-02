Tegola Milan. Hakan Calhanoglu non figura nella lista dei convocati per la gara di questa sera contro il Torino. Secondo quanto appreso da MilanNews.it, il turco avrebbe riportato una lesione al muscolo ileopsoas destro. Le condizioni del numero 10 verranno rivalutate nei prossimi giorni. L’ex Bayer Leverkusen, aggiungiamo noi, è a rischio anche per la partita di sabato sera contro la Fiorentina.

E PEZZELLA CHIAMA A RACCOLTA I TIFOSI VIOLA