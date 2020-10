Carnasciali: “Europa League? La vedo dura. Chiesa, cessione gestita male”

L’ex viola Daniele Carnasciali ha parlato a TMW Radio: “Spezia-Fiorentina? Il doppio vantaggio dopo quattro minuti ha illuso un po’ tutta la squadra, pensando che si trattasse di una partita semplice. Non è stato affatto così, infatti lo Spezia ha meritato il pareggio. Chiesa? Cessione è stata gestita male, perché è stato venduto agli sgoccioli del calciomercato. Se ogni anno vendi il miglior giocatore che hai, starai sempre a rifondare una squadra e rischi di non migliorare più. Obiettivo? Sicuramente migliorare il piazzamento della scorsa stagione. Lottare per l’Europa League la vedo dura”.

***Non sparate sul pianista, ma… le stecche sono tante