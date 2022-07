Carnasciali: “Dodò ottimo in fase offensiva. Milenkovic? Va fatto un sacrificio”

L'ex viola Daniele Carnasciali, intervenendo ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha parlato dell'ormai vicinissimo approdo alla Fiorentina di Dodò: "È un giocatore che mi piace. In fase offensiva si fa valere, spero che con Italiano possa migliorare in fase difensiva. Meglio di Odriozola? Ovviamente dovremmo vedere come si adatterà al calcio italiano, ma vedendo come giocava con lo Shakhtar siamo sulla buona strada".