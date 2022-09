Carletto DJ a VN: “Italiano certezza, turnover ok ma non in un ruolo. Venuti…”

Dopo la consegna del premio Nereo Rocco a Vincenzo Italiano, abbiamo contattato in esclusiva il presentatore dell’evento, nonché nostro consueto ospite nelle live su Twitch , Carlo Nicoletti, in arte Carletto DJ .

“E’ stato un onore e un privilegio per me presentare la 42esima edizione del premio Nereo Rocco in quanto istituzione nel calcio giovanile. A Coverciano è presente un albo d’oro con tutti i nomi di chi ha ricevuto questo premio ed è pazzesco. Quest’anno poi, erano presenti tanti nomi importanti come Italiano, Stefano Pioli, Matteo Marani e non solo”. Commenta lo speaker radiofonico e tifoso viola ai microfoni di Violanews.com.