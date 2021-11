Carboni: “Mayoral? Lo vedrei bene a Firenze. E su Vlahovic…”

L'ex difensore Amedeo Carboni ha parlato di Borja Mayoral e della vicenda legata all'attaccante serbo, Dusan Vlahovic

Su Borja Mayoral: "Io lo vedrei a Firenze, dopo che va via Vlahovic. Secondo me è un buon giocatore, non so perché non trovi spazio, qualcosa avrà anche fatto perché non è che un allenatore ti tiene fuori perché non sei simpatico. Quasi tutti gli spagnoli soffrono città grandi come Roma o Milano. Però ha del talento".