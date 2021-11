Bucciantini: “Saponara è il giocatore di maggior qualità della rosa”

Marco Bucciantini ha parlato delle qualità del centrocampo viola e della partita che la Fiorentina dovrà fare a Torino

Sui giocatori di maggior qualità: "Saponara è il miglior giocatore, per qualità di questa Fiorentina. Se Castrovilli e Saponara fanno tutte le settimane 70 minuti come hanno fatto ieri sarebbe tanta roba. L'altro giorno in campo avevi un centrocampo di una qualità incredibile. Avevi giocatori che non hanno paura di giocare il pallone. Bonaventura è uno che sia aggiunge bene ad ogni tipo di azione, Castrovilli è più un portatore del pallone, mentre Torreira più è difficile il passaggio, più si diverte".