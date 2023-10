Caputi: “Lazio e Fiorentina? Stessi problemi. Mi aspetto una bella partita”

"Stasera è un test importante, che può rilanciare le ambizioni di entrambe. Per la Lazio è una occasione per recuperare punti e il gruppone di testa. Per la Fiorentina quello di confermarsi. Io mi aspetto una bella partita, sono due formazioni che al massimo giocano un ottimo calcio. Sarri e Italiano fanno un calcio piacevole, propositivo. Sono anche curioso di vedere come se la giocheranno, possono dar vita a un match divertente. Per certi versi Lazio e Fiorentina hanno gli stessi problemi, anche la squadra di Sarri non trova il passo in avanti. Non è facile mantenere la concentrazione per fare sempre le cose che gli allenatori chiedono. L'esperienza nel caso della Fiorentina fa la differenza, le due finali sono servite per crescere. Ma partite come quella di lunedì non puoi perderle."