Cappellini: ” Spero che la Fiorentina non si indebolisca di nuovo a gennaio”

"Penso che la società non debba indebolire la squadra a gennaio- Anno scorso sappiamo come è andata, senza Vlahovic la squadra era più debole. Spero che il mercato non indebolisca la squadra. Se a gennaio vendi i più forti è improbabile che ne arrivino più forti. Non puoi togliere pezzi alla squadra altrimenti il castello crolla. Se non si risolve il problema della punta non puoi arrivare in Europa tramite il campionato. Con il Milan se avessimo avuto una punta avremmo vinto senza dubbio.