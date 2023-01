Cappellini: “La Fiorentina dei Della Valle sapeva sostituire i top come Toni”

Le parole del giornalista di Repubblica

Redazione VN

La nota firma del quotidiano Repubblica, Stefano Cappellini dice la sua sulla Fiorentina al Pentasport di Radio Bruno:

"Senza l'acquisto di una buona punta non si può considerare positivo io mercato viola. Brekalo è un buon giocatore, non sarà subito pronto. Ma la Fiorentina avrebbe bisogno di un usato sicuro. La squadra fa grande fatica a segnare, se non hai un'attaccante non puoi fare grande squadra. Sono pessimista sul campionato"

Sulla società: "Se non hai un progetto forte diventa difficile tenere i bei giocatori. Quando sei costretto a cedere i top devi sostituirli bene. Non come è capitato con Vlahovic e Chiesa. La Fiorentina dei Della Valle fece restare un'anno in più Toni. Ma poi arrivarono Gilardino e Mutu, giocatori che fanno andare avanti il progetto. Mi preoccupa il fatto che abbiamo 2 coppe, e la squadra non è stata rafforzata. Io faccio fatica a pensare che la Fiorentina possa eliminare il Braga, e in Coppa Italia avresti un bel percorso.

Sulla partita di domani: "Nico Gonzalez attaccante mi stuzzica, a differenza di Kouamè che non è adatto. Mi fido di Italiano, ma deve dimostrare di saper cambiare gioco. Gioca da grande, ma non ha i giocatori per farlo. Bisogna cambiare qualcosa. La squadra ha giocatori da campo aperto, come Cabral.