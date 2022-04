Cappellini: “Italiano ha meriti giganteschi. Amrabat mi ha sorpreso”

Il giornalista Stefano Cappellini, ha parlato del grande lavoro di Italiano con la Fiorentina e del ritorno di Amrabat

Il giornalista Stefano Cappellini, è intervenuto durante il Pentasport per parlare del momento della Fiorentina: "La Fiorentina ha giocato benissimo, la miglior vittoria degli ultimi anni. Abbiamo giocato in maniera autorevole. Italiano ha limato tutti i problemi visti nel girone d'andata. È una squadra che ha battuto il Napoli, il Milan, l'Atalanta tre volte... non è un caso".