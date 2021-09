Capitan Biraghi e il suo passato: adesso esiste solo Firenze

Cristiano Biraghi affronta il suo passato. Non c'è tempo per i ricordi, il capitano viola dovrà conquistare il presente

Infatti, Il Corriere dello Sport si è soffermato su come il senso di appartenenza di Biraghi alla Fiorentina abbia stupito tutti fin da subito. Lui, milanese doc, cresciuto nelle file nerazzurre, con cui ha esordito in Champions League a soli 18 anni e con cui ha vissuto una stagione importante con Conte nel 2019, non vuole perdersi l'occasione di mettersi in risalto contro i suoi ex tifosi con la consapevolezza che ormai non ha più nulla da dimostrare. Si perché adesso nella sua testa c'è solo Firenze e la fascia che stasera porterà al braccio è la dimostrazione di come la maglia viola sia diventata la sua nuova famiglia. Non c'è tempo per i ricordi, stasera capitan Biraghi dovrà conquistare il presente.