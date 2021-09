Lautaro-Milenkovic, duello tutto ’97. Lavoro extra per il centrale viola

Giovani e già fondamentali: i due stasera saranno protagonisti sul prato del Franchi

Entrambi centrali nel progetto tattico, entrambi nati nel 1997, anche se in due parti del mondo opposte. Lautaro è la star dell'Inter dopo la partenza dolorosa di Lukaku e si sta abituando a esultare almeno una volta a partita, ma Milenkovic è stato stregato dai metodi di Italiano ed è rimasto a Firenze prolungando di un anno e proponendosi come perno della retroguardia viola. Stasera Lautaro e Dzeko, 10 e 9, si scambieranno i numeri in campo, e il Toro agirà da centravanti sfruttando gli spazi aperti dal bosniaco. Lavoro extra per Milenkovic e il suo reparto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.