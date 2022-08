Capello esalta la gara del Franchi: “Bella partita anche senza grosse occasioni”

"Serie A? Nessuno a punteggio pieno dopo tre giornate sono indice di livellamento. Ieri ho visto una bella partita tra Fiorentina e Napoli, anche senza grandi occasioni. Vedremo belle gare quest'anno, ne sono sicuro. Pochi attaccanti italiani? È vero, non ce ne sono. Non nascono e non si possono costruire. Abbiamo un periodo con grandi centrocampisti, qualche buon esterno ma non abbiamo attaccanti. Questo è un problema per Mancini, dovrà adattarsi e provare a giocare senza centravanti, anche se non mi convince questa cosa. Dobbiamo aspettare Scamacca, l'ho visto con il West Ham e mi è sembrato in crescita. L'esperienza in Premier gli farà bene".