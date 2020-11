Bolla-convocati, braccio di ferro con il Sudamerica: Fiorentina e Asl si oppongono

Da Radio Bruno arriva il punto sulla situazione relativa alla mancata risposta dei nazionali viola, che resteranno con il proprio club per rispettare la bolla. Le federazioni del Sudamerica però stanno cercando di forzare la mano per portare i nazionali viola con le rispettive nazionali del continente. Ma per adesso stanno riscontrando un parere negativo dal club viola e dall’Asl. I giocatori viola potranno infatti raggiungere le proprie nazionali, solo se tutti i tamponi risulteranno negativi, ma solo quando la bolla sarà terminata. In quel momento i giocatori potranno lasciare la toscana. Questo avverrebbe però molto a ridosso delle partite e quindi ad oggi risulta molto improbabile che i viola raggiungano le rispettive nazionali.