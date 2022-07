Canovi: “Jovic, scommessa come giocare alla roulette. Dodò pagato vicino ai 20”

Intervenuto a Radio Bruno, l'operatore ed esperto di mercato Dario Canovi ha parlato delle trattative che riguardano la Fiorentina: "Sorpreso dalla celerità sul mercato della Fiorentina? No, credo che muoversi prima sia normale se hai l'esperienza che hanno i dirigenti viola. Puoi pagare qualcosa in più, ma riesci a mandare la squadra in ritiro con una rosa quasi definitiva e quest'anno il campionato inizierà prima, è saggio completare la squadra già ora. Fare operazioni intelligenti senza aspettare, come la Fiorentina, può pagare ma tante squadre prima devono vendere e non possono permettersi un mercato "prematuro" rispetto ai tempi soliti".

Su Mandragora e Dodò: "Se non devi aspettare di vendere qualcuno puoi prendere giocatori interessantissimi. Uno invece è un grande punto interrogativo - Jovic n.d.r. - ultimamente ha dato problemi da un punto di vista comportamentale più che tecnico. Se vuoi tornare a un certo livello a livello professionale devi essere un... professionista, altrimenti sarà un tentativo fallito. E' una scommessa intelligente, ma pur sempre una scommessa: è come giocare alla roulette, puoi beccare il numero giusto come no. Sicuramente a livello economico la Fiorentina ci rimette poco, può dare tantissimo perché ha tutti i mezzi per farlo, ma dipende solo da lui. Dodò? L'anno scorso avevo provato a cederlo all'Inter, quest'anno sono arrivato tardi e il mandato l'ha preso Branchini. So che lo Shakhtar poche settimane fa ha rifiutato un'offerta da 16 milioni, quindi per chiudere la Fiorentina è andata vicina ai 20. Non è un gigante, ma tecnicamente è uno dei migliori visti sulla fascia l'anno scorso".