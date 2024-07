Campagna abbonamenti, solo Fiorentina e Atalanta ferme ai box. Boom delle milanesi

In casa viola i lavori di restyling allo stadio Franchi e la querelle con il Comune hanno messo in standby l'inizio della vendita delle tessere per il prossimo campionato

Come racconta La Gazzetta dello Sport, tra le big del nostro campionato, solo Atalanta e Fiorentina non hanno ancora aperto le loro campagne abbonamenti. E così, mentre ad esempio i tifosi di Inter e Milan fanno il pieno di tessere, così come quelli della Roma, i supporters viola devono ancora aspettare e pazientare. Ma se in casa Dea almeno la partenza è fissata per metà luglio, tutto tace, o quasi, sul fronte gigliato. Ed anche per questo motivo, per la Rosea sarà difficile eguagliare il dato ottenuto lo scorso anno (17.252 abbonamenti venduti).