La Fiorentina, attraverso i propri canali, ha voluto ringraziare i ben 10mila tifosi che, nell'arco di una settimana dal lancio della campagna abbonamenti 2023-24, si sono assicurati il proprio posto allo stadio. Nonostante i rincari annunciati con anticipo e le polemiche per le modalità introdotte, la presenza allo stadio non si discute e il Franchi, finché non cominceranno i lavori per il restyling, sembra potersi confermare tra gli impianti più frequentati in Italia.