Cammariere: “Impossibile dimenticare Firenze. E Antognoni visto dal vivo in curva…”

Nel corso di “A pranzo con il Pentasport” è intervenuto Sergio Cammariere. Cantautore calabrese, nativo di Crotone, ha raccontato a Radio Bruno gli anni vissuti a Firenze e l’emozione dell’incrocio di stasera, fra le sue squadre del cuore:

Vivevo a Campo di Marte negli anni ’70 e vedevo dal vivo giocare Antognoni. Quando non c’era posto in Curva Fiesole andavo in Curva Ferrovia. Partecipavo da osservatore alle splendide partite di allora, non dimenticherò mai l’eleganza sul campo dell’Unico 10. A maggio uscirà il mio libro di quei quattro anni vissuti a Firenze. In pochi sanno che ho gestito un bar, nei pressi del mercato di San Lorenzo. Sono stato anche pianista di un noto locale di via Ghibellina. Quando ho lasciato la Calabria, per me Firenze rappresentava un vero centro artistico. Piazza della Signoria, gli Uffizi, Santa Croce…mi è rimasto tutto nel cuore. Adesso seguo la Fiorentina a distanza, anche se, da quando sto a Roma, sono diventato romanista. Crotone? Da quando sono partito, purtroppo, ci sono tornato pochissime volte, però ho tanti ricordi dello stadio “Ezio Scida”. Prima che fosse costruito l’ospedale nuovo. Assistetti anche a delle invasioni di campo.