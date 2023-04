Cambio di programma per la Fiorentina: Italiano concede un giorno libero

Cambio di programma in casa Fiorentina all'indomani della sconfitta contro il Monza. La tabella prevedeva per oggi un allenamento pomeridiano per iniziare a preparare subito la gara di giovedì contro la Cremonese, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Vincenzo Italiano ha invece deciso di annullare la seduta e concedere un giorno libero alla squadra. Non è noto il motivo di questa scelta, ma si può immaginare che il mister abbia ritenuto utile qualche ora di distrazione per smaltire le scorie della partita di ieri, per poi dedicarsi - da domani - al prossimo appuntamento.