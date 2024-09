Cambiamenti importanti in casa Mediacom: Mark Stephan va in pensione

Cambiamenti importanti alla Mediacom, società statunitense di proprietà di Rocco Commisso. Come si può leggere sul sito ufficiale della società statunitense Jack Griffin è stato promosso a Chief Financial Officer, a partire dal 15 ottobre 2024. Griffin succede a Mark Stephan, amministratore delegato della Fiorentina, che va in pensione.

Rocco B. Commisso, fondatore, presidente e CEO di Mediacom, ha dichiarato: "Jack è stato incredibilmente fortunato ad aver fatto l'apprendistato con Mark, che è entrato a far parte di Mediacom come mio primo dipendente nel 1996 e si distingue davvero come uno dei CFO più duraturi e di successo dell'industria via cavo. Il rating investment grade di cui gode oggi la nostra azienda è una testimonianza del lavoro dell'intero team finanziario e dei suoi sforzi collettivi".