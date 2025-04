Cambia l’Avar di Cagliari-Fiorentina: la comunicazione dell’Aia

Nella giornata odierna, l'Associazione italiana arbitri ha comunicato alcune modifiche riguardo alle designazioni delle squadre arbitrali impegnate nelle partite di Serie A inizialmente programmate per Pasquetta e poi posticipate a domani (tutte alle ore 18:30) dopo la notizia della morte di Papa Francesco. Tra queste c'è, ovviamente, anche Cagliari-Fiorentina: l'Aia a tal proposito comunica che per la sfida tra sardi e viola l'Avar non sarà più Daniele Doveri come inizialmente previsto, bensì Davide Massa.