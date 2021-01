La Fiorentina deve operare un cambio dell’ultimo minuto: Borja Valero ha avuto un problema nel riscaldamento, Prandelli ha scelto Giacomo Bonaventura per sostituirlo. Probabilmente questo comporterà l’arretramento di Castrovilli in mediana. Per Borja, abbiamo appreso, si tratta di un piccolo problema fisico che si protrae da stamani, il centrocampista ha fatto un tentativo ma non ce l’ha fatta a partire dall’inizio.

Segui la cronaca live della partita