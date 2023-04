Calvarese: “Mariani ok ieri, Dionisi designazione ok per lo Spezia”

Intervenuto a Italia 7, l'ex arbitro Giancarlo Calvarese ha parlato così del tema fischietti tra Coppa Italia e e campionato: Mariani? Ha diretto in modo eccellente la semifinale di Coppa Italia, non ha tradito le aspettative. Era una gara su misura per lui. Fiorentina-Spezia? Dionisi è una designazione azzeccata, ancora non è riuscito a fare il salto di qualità". Poi scherza su Cuadrado: "E' stato un rpporto difficile con lui (ride n.d.r.)".