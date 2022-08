Calvarese: “Fiorentina-Juve, serve arbitro d’esperienza che fischi poco”

In vista di Fiorentina-Juventus, l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese è intervenuto a 30° Minuto per fare il punto in vista della designazione del match di sabato: “Quello di Firenze è uno stadio fantastico, quando mi fischiavano...

In vista di Fiorentina-Juventus, l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese è intervenuto a 30° Minutoper fare il punto in vista della designazione del match di sabato: "Quello di Firenze è uno stadio fantastico, quando mi fischiavano iniziavo a preoccuparmi perché al Franchi c’è un pubblico competente. Contro la Juve l’arbitro dovrà fischiare con decisione, solo cose nette per non incappare in un pomeriggio complicato. Non rischierei un giovane, credo che Rocchi vada con sul sicuro con un arbitro d’esperienza e internazionale".