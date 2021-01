Callejon: “Periodo complicato e partita sofferta, ma sono contento. A Napoli? Bello ma strano”

Josè Callejon ha parlato a Sky Sport dopo Fiorentina-Cagliari:

Questa vittoria è vita, ci voleva per tutti. E’ stata una partita sofferta, adesso andiamo avanti perché dobbiamo continuare così. Sono contento, è stato un periodo un po’ strano per me, sono stato in panchina, ma ho fiducia in me stesso e ho continuato a lavorare, e la prestazione, mia e di squadra, è arrivata. Prandelli nel primo tempo stava correggendo la mia posizione. A Napoli? Sarà bello ma strano, adesso difendo la maglia viola, spero di vincere.