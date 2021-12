Caliendo: “Pontello voleva cedere Baggio per due motivi. Con Commisso…”

Il procuratore riavvolge il nastro: "Non ebbi difficoltà a trovare una squadra interessata a Baggio, mi trovai con l'imbarazzo delle scelta"

Antonio Caliendo, ex procuratore di Roberto Baggio, è intervenuto a Lady Radio tornando a parlare del passaggio del Divin Codino dalla Fiorentina alla Juventus : "Baggio, vista dalla parte dei Pontello, doveva essere ceduto per due motivi. Aveva catturato l'attenzione della città, sembrava che la proprietà non esistesse. L'altro motivo è riconducibile agli infortuni; dopo il secondo, il conte Pontello mi chiamò dicendomi a malincuore che avrei dovuto trovare una sistemazione per Baggio. Non mi parlò di speculazioni, questo gli va riconosciuto, ma rimasi sorpreso. Non ebbi difficoltà a trovare una squadra interessata a Baggio, mi trovai con l'imbarazzo delle scelta".