Bosco e gli scherzi di Baggio: “Uno spasso, vi racconto cosa faceva ad Hysen”

Il ricordo di momenti spensierati vissuti all'interno dello spogliatoio viola

"Non ho mai giocato, assolutamente, con qualcuno forte come Baggio. Era un tuttologo del pallone, aveva una visione di gioco fuori dalla norma. Anche se in spogliatoio era un po' un caga... insomma, avete capito. Il povero Hysen, Baggio lo martellava, c'erano gli zoccoli di legno e gli ci incollava le ciabatte!"