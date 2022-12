Calcio&Finanza: ecco quanto sono costati i punti in classifica della Fiorentina

Quanto sono costati i punti delle big in Serie A? Calcio e finanza fa il punto

Redazione VN

Il noto portale Calcio e Finanza ha realizzato un’elaborazione sul rapporto tra costo della rosa (monte ingaggi lordo più ammortamenti e costo di eventuali prestiti) e punti conquistati dalle big della Serie A. La Fiorentina ha il costo rosa più basso di tutti per i primi sei mesi (48,6 milioni), ma i viola pagano i soli 19 punti in campionato per un costo di oltre 2,5 milioni a punto.

La Lazio di Sarri è risultata essere, tra le big, quella che ha speso meglio per stipendi e cartellini, alla luce di un costo rosa pari a circa 50,6 milioni e 30 punti in questi primi sei mesi di stagione, per un costo per singolo punto di poco meno di 1,7 milioni di euro.

Ottimi i numeri fatti segnare dal Napoli, che ha unito alla prestazione a livello economico il risultato sul campo. I campani infatti hanno speso 1,77 milioni per ciascuno dei 41 punti conquistati in campionato. La Juventus è il fanalino di coda e spendono più di tutti: oltre 4,6 milioni di euro per ogni punto conquistato in campionato.