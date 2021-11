Calamai: “Serve Berardi, i soldi ci sono. Vlahovic? Via a gennaio sarebbe follia”

Il giornalista: "Non trovo controindicazioni. Vero che i soldi non sono i miei ma per provare ad andare in Europa serve più Berardi di Ikoné"

Redazione VN

Luca Calamai, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Bruno. A seguire vi proponiamo un estratto delle sue dichiarazioni: "La Fiorentina quest'anno può andare in Europa, si capiva fin dalle prime partite. Ci sono realtà che hanno delle problematiche gigantesche come Juventus, Roma e Lazio. Bisogna provarci tutti insieme, ognuno facendo la sua parte e senza creare tensioni. A gennaio i soldi ci saranno, bisognerà spenderli bene. Vlahovic? Darlo via prima di giugno sarebbe una follia".

Sull'esterno d'attacco: "Serve Berardi, anche al costo di spendere 25 milioni più 5 di bonus. Con un tridente composto da lui, Vlahovic e Nico Gonzalez me la gioco con tutti. Ikoné è molto forte ma segna poco, quasi niente. Perché non Berardi? Non trovo una controindicazione. Vero che i soldi non sono i miei ma per provare ad andare in Europa, oggi, serve più Berardi di Ikoné. Prenderei anche Borja Mayoral tenendolo anche la prossima stagione perché due attaccanti servono".