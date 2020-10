Calamai: “Se manca Ribery deve incidere di più Iachini. Spezia? Sbagliato Lirola titolare”

Luca Calamai de La Gazzetta dello Sport è intervenuto a Radio Bruno:

Chiesa? Non ha ancora chiamato Commisso e questa è una cosa sbagliata, oppure semplicemente si vergogna per essere scappato. Ho dubbi sul fatto che la Juventus abbia fatto un colpo ma son certo che la Fiorentina abbia fatto un buon affare. Amrabat? Capisco il tentativo di metterlo davanti alla difesa, non ha funzionato. Ci sono sette squadre più forti della Fiorentina, ma non c’è una nona forte come i viola. La squadra di Iachini è in una posizione chiara, deve dare il massimo perché ci sta che una di quelle davanti sbagli l’annata. Esiste una Fiorentina con Ribery ed una senza: quando manca sta all’allenatore fare scelte coraggiose. Un sostituto del francese non c’è, se non hai lui va cambiata la squadra. Contro lo Spezia non si può mettere Lirola a sostituire Chiesa, bisogna attaccare con più uomini.