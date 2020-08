Calamai: “Per il centrocampo arriverà Torreira, in attacco Piatek… o qualcosa di più”

Luca Calamai de La Gazzetta dello Sport a Radio Bruno:

La Fiorentina non ha fretta perché ha buona parte della squadra fatta. Centrocampo? Credo che prenderanno Torreira, so che il giocatore vorrebbe il Milan che però sta pensando a Tonali. Anche il Torino lo vuole ma la Fiorentina è in vantaggio. Juventus? Deve prendere un centravanti e fare alcune cessioni, Chiesa ora non è una priorità. Piatek? Si va su profili come lui o qualcosa di più. Mi smentiscono Higuain perché la società vuole puntare molto sullo spogliatoio unito. Iachini vuole giocatori determinati a fare grande cose, il sogno è Milik ma ci sono la Juventus e soprattutto la Roma.