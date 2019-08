Calamai rivela: “La Fiorentina per De Paul aveva chiuso a 28 milioni, poi…”

Luca Calamai, noto giornalista fiorentino della Gazzetta dello Sport, ha parlato della trattativa per De Paul ai microfoni del Pentasport:

Qualche giorno fa la Fiorentina era riuscita a chiudere con l’Udinese per De Paul a 28 milioni più bonus, poi ci sono stati dei ripensamenti. Non sul giocatore, ma sul mercato, con i viola che prima di chiudere volevano liberarsi di qualche esubero, e l’operazione Simeone torna in questo senso. Da domani a questo punto, si tornerà a parlare partendo da quella cifra, e credo che la Fiorentina riuscirà a portare in viola De Paul. E C’E’ UN NUOVO TENTATIVO PER PEDRO