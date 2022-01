Calamai: “Fiorentina, che gran progetto! Biraghi mi ha sorpreso”

Il noto giornalista Luca Calamai ha parlato della Fiorentina e della grande crescita di Cristiano Biraghi con Italiano in panchina

Poi sul capitano dei viola: "Biraghi per me sarebbe stato il primo ad essere venduto questa estate. Ma avevano ragione nel confermarlo, come hanno avuto ragione in tutte le scelte di mercato fatte fino ad ora".