Calamai: “Ecco cosa direi a Chiesa, se fossi Commisso”

Ospite negli studi di Radio Bruno Toscana, il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, oltre che di Ismael Bennacer (SCHEDA TECNICA), ha parlato anche di Federico Chiesa:

Commisso ha già detto che resterà, non deve dire più niente. Tutto ciò stona nei confronti di una controparte che non ha mai detto nulla. Bisogna far scendere il silenzio fino a quando Rocco e la famiglia Chiesa non si incontreranno. Cancellerei il concetto, detto da Commisso, che Chiesa resterà per almeno un altro anno. Si rischia di andare contro un muro. Fossi in Commisso direi a Federico: ‘Abbiamo un progetto ambizioso che punta a far lottare la Fiorentina per la Champions League nell’arco di cinque anni. Se dopo due anni, non siamo cresciuti al tuo livello, mettiamo una clausola rescissoria umana, da 70-80 milioni’.