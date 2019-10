Calamai: “Commisso e Barone, sempre avanti senza compromessi. Pioli? Uomo giusto per il Milan”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai è intervenuto oggi ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

Ufficialità del Centro Sportivo? Rocco è diverso da tutti gli altri presidenti, è venuto qua solo per fare calcio senza secondi fini. E’ un progetto straordinario, loro lo immaginano come la nuova casa della Fiorentina, non solo riferito alla parte tecnica, ma come punti fisso per risolvere ogni tipo di questione. Rocco e Joe rappresentano una società che parla senza peli sulla lingua e che ad ogni azione fa corrispondere nell’immediato i fatti, basta vedere la questione Chiesa. Sono come dei carrarmati, vanno verso il loro obiettivo senza mai trovare un compromesso. Pioli? Il Milan di adesso è ingestibile, e Stefano è l’uomo dell’emergenze che può compattare il gruppo. E’ l’uomo giusto per la situazione che si è creata.