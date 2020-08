Calamai: “C’è un ragionamento sbagliato dei tifosi, vi spiego. Commisso pensa da americano”

Il giornalista Luca Calamai è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“Emendamenti? Le elezioni sono alle porte, di conseguenza fanno tutti a gara per acquisire benemerenze… Mi dicono poi che l’investimento su Bagno a Ripoli sarà di 80 milioni, non di 70, perché vogliono fare le cose veramente per bene. Quando ci saranno novità rilevanti sullo stadio, allora ne parleremo.

Delle parole di Commisso a me è piaciuto tutto, a cominciare dalla franchezza e dalla lealtà su obiettivi, strategie e potenzialità della Fiorentina. Non gli si può dar torto, né sulle infrastrutture né sui meriti di Iachini. Poi criticare chi critica è sbagliato, questo va detto. Se uno critica in malafede è passibile di denuncia, ma questo non rientra nella sostanza della conferenza di lunedì. Rocco ha fatto i suoi conti, ha valutato e ha confermato Iachini: si fa così. Chi si aspettava Ronaldo deve scendere a patti col fatto che non è possibile. A mio modo di vedere, lui ha ammesso i suoi errori, ma ha constatato e accettato il fatto che tutti coloro che sono arrivati hanno avuto delle difficoltà. Sappiamo tutti che Commisso non se ne fa di nulla del decimo posto. Una parte dei tifosi ha fatto un ragionamento secondo me errato: conferma di Iachini uguale progetto modesto. La gente voleva il nome esotico, curioso, un segnale diverso. L’americano no, lui ragiona sui risultati, e ha fatto in conferenza stampa quello che doveva fare il management, ossia ricordare i risultati suoi e di Iachini.

Io mi sto sforzando di entrare nel suo modo di pensare: invece di parlare di chi sostituisce Iachini, facciamo un mercato all’altezza di un allenatore che ha fatto 1,5 punti a partita. Noi ci annoiamo velocemente, ma questo gruppo di lavoro ha bisogno di continuità. E se fosse arrivato uno stile Paulo Sousa come De Zerbi, ora sarebbero tutti contenti. Ma non pensate che Iachini si accontenti di allenare la sua squadra del cuore: proprio per questo combatterà come un leone per renderla forte. La battaglia di Beppe adesso è portare un grandissimo centravanti a Firenze. Capitolo Primavera: io avrei tenuto Bigica. Auguro tutto il bene ad Aquilani, ma non mi pare abbia fatto bene fino ad ora nelle giovanili”.

Leggi anche – PIATEK ABBORDABILE, HERTHA PRONTO A VENIRE INCONTRO ALLA FIORENTINA