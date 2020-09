Calamai: “Campi? Dipende da cosa sarà Firenze tra 10 anni. Per l’Europa serve grande difensore”

Intervenuto negli studi di Radio Bruno, il giornalista Luca Calamai ha parlato dei temi caldi di casa viola: “Dobbiamo pensare a cosa sarà Firenze tra dieci anni: bisogna guardare al futuro, ad uno stadio da vivere 150 giorni l’anno pensando che di fiorentini in centro non se ne vedono molti e che più della metà dei tifosi che vanno allo stadio vengono da fuori città. Detto questo, chi è preposto ci dovrà dire quale direzione prendere riguardo lo stadio”.

Campo e mercato

“Serve un difensore, se si pensa alle ambizioni che ha questa società Igor e Ceccherini possono essere solo di contorno. A Iachini piace Lyanco, poi serve la riserva di Biraghi che sarà il titolare. La strategia per l’attacco invece è differente: punteranno a prendere un giocatore come De Paul, aggiungendo qualità e 8/10 gol all’anno piuttosto che prendere un attaccante, perché quelli bravi bravi non ci vengono”.

Sulla corsa all’Europa: “L’Atalanta non mi convince, la Roma è in difficoltà e in un anno di transizione. Dietro le prime 5 c’è margine: il sesto e settimo posto sono attaccabili se la Fiorentina riuscirà a trovare un grande difensore”.

