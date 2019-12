Calamai: “La Fiorentina cerca tecnico e centravanti. Nello spogliatoio ci sono un paio di rompip***e”

Luca Calamai è intervenuto a Radio Bruno. Questo un sunto delle sue dichiarazioni:

Sono spaventato e consapevole di aver sbagliato la valutazione della squadra, ha qualità ma è moscia. La società sta cercando un centravanti, ce ne sono pochissimi disponibili in circolazione, e un allenatore. Il tecnico ideale era Spalletti, ma non esiste possibilità che venga in questo momento. Prandelli? E’ un rischio. La Fiorentina può anche rientrare nella lotta per la salvezza, per questo serve un tecnico che sia abituato a farlo. Prandelli quando mai lo ha fatto? Io mi domanderei se la squadra segue ancora Montella e in base alla risposta prendere una decisione sul suo futuro. Nello spogliatoio so che ci sono un paio di rompip***e che devono andare via.