Prosegue l’anno sabbatico di Spalletti: il tecnico vuole ripartire a giugno

Anno sabbatico. È questo – secondo fcinternews – il pensiero nella testa di Luciano Spalletti, che non appare intenzionato a prendere squadre in corsa. A ottobre il no al Milan, a cui ha fatto seguito quello della settimana scorsa al Napoli (aveva pensato a lui per il dopo Ancelotti prima di virare su Rino Gattuso). Nelle ultime ore è circolata con insistenza la voce di un possibile approdo sulla panchina della Fiorentina. Anche in questo caso gli intendimenti dell’allenatore non sono cambiati.

Inoltre i rapporti con l’Inter sono parecchio gelidi dopo l’esonero dello scorso giugno e il mancato accordo sulla risoluzione contrattuale (Spalletti resta vincolato ai nerazzurri fino al 2021, con ingaggio da circa 5 milioni annui). E Spalletti per chiudere il legame con Suning chiede una ricca buonuscita pari ad almeno un anno di contratto. Situazione che dal canto suo il club di viale della Liberazione non intende assecondare. E allora ecco farsi largo l’idea dell’anno sabbatico per poi ripartire in estate. MA IL TECNICO DI CERTALDO RESTA UNO DEI SOGNI DELLA FIORENTINA